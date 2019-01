Mano Brown e Boogie Naipe são destaques do ‘Manos e Minas’ neste sábado

No sábado, 26, o rapper Mano Brown e a banda Boogie Naipe serão os destaques do programa Manos e Minas, que é exibido às 20h15, na TV Cultura, no canal no YouTube e na Cultura Digital.

Comandado por Roberta Estrela D’Alva, o programa conta também com a participação da premiada ‘slammer’ Bell Puã, além de entrevista com o grupo americano de rap Bone Thugs-n-Harmony.