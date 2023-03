Måneskin divulga datas de turnê e inclui Brasil nas apresentações da banda

A banda italiana Måneskin anunciou que fará shows no Brasil. De acordo com uma publicação do grupo no Twitter, as apresentações estão marcadas para novembro, no Rio (dia 1º) e em São Paulo (dia 3).

O anúncio, realizado na quarta-feira, 15, veio com outras datas em diferentes lugares no mundo, mas sem detalhes sobre locais e preços dos ingressos para os shows no Brasil.

Eles se apresentaram no País no ano passado, durante o Rock in Rio e também vieram para um show em São Paulo.

A banda aproveitou a publicação da quarta-feira para divulgar o trailer da turnê Rush!, que é o título do terceiro álbum do grupo.

Outros lugares da América do Sul vão receber aos shows, como Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia.

Além disso, a agenda de apresentações inclui América do Norte, Europa, Ásia e Oceania.