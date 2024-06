Malu Lázari, a ambiciosa Darya, de ‘A Rainha da Pérsia’, que estreia nesta segunda-feira

Malu fez sua estreia à frente das câmeras em uma participação especial no folhetim “As Aventuras de Poliana”, do SBT - Foto: Renan Montenegro/Divulgação

As agendas profissionais começaram para Malu Lázari ainda criança, quando participava de desfiles e concursos de beleza. Na mesma época, porém, percebeu seu interesse pela atuação, que hoje parece ser o principal foco da atriz.

Agora, aos 22 anos, ela finalmente encara seu primeiro personagem adulto na tevê: Darya, uma ambiciosa e invejosa candidata a concubina do Rei Xerxes, papel de Carlo Porto em “A Rainha da Pérsia”, série que a Record estreia nesta segunda-feira (17). Para o desafio, ela contou com o suporte da própria emissora.

De cara, Malu se sentiu instigada a integrar o elenco da produção. Afinal, sempre se imaginou atuando em uma obra de época. Além disso, outro fator mexeu com seus sentimentos quando vislumbrou a possibilidade de integrar o elenco de “A Rainha da Pérsia”. “Ajudar a contar uma história bíblica é ainda mais significante. Sou cristã, já conhecia o Livro de Ester”, explica.

A oportunidade para o papel veio pela produtora de elenco Mônica Teixeira, da equipe da série. Antes de “A Rainha da Pérsia”, Malu já tinha feito alguns cursos e outros testes com a profissional. “Ela já me conhecia e me convidou. Fiquei muito feliz”, lembra.

Quando recebeu o convite, pouco sabia sobre a personagem. Mas tinha certeza de que se tratava de uma chance que precisava agarrar. “Eu imaginei logo que seria um projeto de sucesso e topei um pouco às cegas. Confiei”, entrega. Hoje, Malu não acredita apenas na boa aceitação do público para a série. “É uma rica experiência profissional e pessoal”, garante.

Um dos aspectos mais profundos e que demandou atenção especial no trabalho de Malu foi compreender a posição de submissão das mulheres na época. “Foi crucial perceber a importância de ser uma jovem escolhida para entrar em um harém e qual o peso dessa situação para contar uma história na qual o público acredite” reflete.

Malu demonstrava uma inclinação para as artes cênicas desde muito cedo. “Sempre fui uma criança artista. Gostava de pegar as roupas da minha mãe e criar desfiles imaginários, adorava imitar cenas às quais assistia na televisão e lia textos interpretando de frente para o espelho. Meus pais tiveram muita sensibilidade em perceber isso e me levar para o curso de teatro. Comecei com 8 anos, no interior de São Paulo, e nunca parei”, diz a atriz.

Ao longo desses 14 anos que se passaram desde que começou a estudar teatro, Malu já marcou presença em mais de dez espetáculos. Para a tevê, já experimentou dublar série estrangeira e fez sua estreia à frente das câmeras em uma participação especial no folhetim “As Aventuras de Poliana”, do SBT. Na época, interpretou a venenosa Débora em cenas da adolescência da personagem, que era defendida por Lisandra Parede. Depois, em 2019, ganhou destaque na última temporada de “Malhação”, “Toda Forma de Amar”, na Globo.