Maisa reflete sobre ter sobrevivido a incêndio: ‘Dia mais triste e o mais feliz da minha vida’

Eliana entrevistou Maisa Silva em reportagem exibida no programa Fantástico do domingo, 4. Durante a conversa, a atriz relembrou os apuros que viveu quando o apartamento em que estava em Recife, em Pernambuco, sofreu um incêndio.

“Passei por uma experiência de quase morte. Escapei de um incêndio com meus amigos em julho de 2023. A gente tinha chegado de uma festa, o apartamento tinha oito pessoas no momento. Esse meu amigo e mais uma amiga ficaram lá algumas horas, esperando o resgate, porque estava complexo o acesso”, contou.

Em seguida, Maisa continuou: “Foi de longe o dia que mais tive medo e o mais triste da minha vida. E também o dia mais feliz, porque eu renasci, com pessoas que eu amo muito. É a primeira vez que falo sobre isso.”

“Inclusive, me desculpa se eu estiver meio confusa nas palavras, porque é bem sério o que aconteceu com a gente. Apesar de ninguém ter saído com arranhão, nenhuma sequela, machucado. Todos os danos foram materiais, mas todas as vidas estão bem, é isso que importa”, concluiu a atriz a Eliana.

Maisa ainda destacou: “Depois disso comecei a enxergar a vida de outra maneira. E por um semestre, foi como se, em todos os dias, eu tivesse mais força de vontade para correr atrás dos meus objetivos.”

A atriz ainda falou sobre seu próximo trabalho em novelas, que será como vilã: “As pessoas realmente assistem as novelas e se engajam tanto que rola isso. Espero que não peguem tão pesado. Se pegarem pesado, também, significa que estou fazendo meu trabalho direito.”

Por fim, Maisa Silva também fez um relato positivo sobre ter se mudado ao Rio de Janeiro para trabalhar na Globo: “Mudar para o Rio é uma nova experiência para mim. Trazer minha família, minhas coisas, ficar longe das minhas amigas. É um desafio e tanto, mas até agora estou sendo tão bem recebida que estou feliz.”