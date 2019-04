Maisa reclama de spoilers de ‘Vingadores: Ultimato’: ‘Gente mais chata’

Além dos diretores de Vingadores: Ultimato e da própria Marvel, a atriz e apresentadora Maisa Silva também está pedindo para que fãs não divulguem spoilers do filme que acaba de estrear nos cinemas.

“Do nada soltaram um spoiler de Vingadores aqui nas minhas mentions menções. Ah, mano, sinceramente”, reclamou Maisa no Twitter. Poucos minutos depois, desabafa em outro tuíte: “Mano? Só porque eu falei veio mais spoiler? É problema isso? Infelicidade ou o que? Eu hein, que gente mais chata, vou matar vocês”.

Para tentar controlar as informações vazadas sobre o filme, um seguidor sugeriu que Maisa silenciasse algumas palavras, como nome de personagens, do filme ou dos atores. Dessa forma, qualquer publicação com esses termos ficariam ocultos em sua rede social.

No Instagram, uma publicação da Marvel Brasil reforça o pedido por #VingadoresSemSpoilers com o uso da hashtag.