Maisa manifesta voto em Lula na web e ele brinca em postagem da apresentadora

Maisa Silva foi mais uma entre os famosos que manifestaram apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais. A atriz e apresentadora de 20 anos chamou a atenção do ex-presidente e os dois interagiram no post no Twitter.

“TBT para falar que o voto é secreto”, ironizou Maisa, na legenda de uma foto em que aparece usando um look vermelho, cor do Partido dos Trabalhadores.

Entre os vários comentários que a atriz recebeu, estava o de Lula, que agradeceu o apoio: “Obrigado pela confiança, Maisa. Vamos juntos!”, escreveu. Empolgada com a resposta do político de 76 anos, Maisa aproveitou o momento para contar que é conterrânea dele. “Lula, nasci em São Bernardo do Campo!”, disse. Ele, então, brincou: “Primos”.

Angélica e Xuxa

Angélica declarou que votará em Lula para o cargo de Presidente da República em suas redes sociais, na última terça-feira, 27, após uma declaração antiga vir à tona.

Pelo Twitter, a apresentadora comentou sobre uma entrevista na qual citava dificuldade para escolher em qual candidato votar. Angélica explicou que, apesar de publicada na mesma terça-feira, a declaração tinha sido dada há mais de um mês e, agora, a poucos dias do pleito, ela já estava com a decisão tomada. Ela ainda reforçou que nunca cogitou votar em Jair Bolsonaro (PL).

“Esta declaração foi dada há mais de um mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula”, escreveu.

Xuxa Meneghel também declarou apoio ao ex-presidente por meio de um vídeo publicado no Instagram. Vestindo um casaco vermelho, ela fez um sinal de “L” e depois transmitiu uma mensagem em Libras. De acordo com Paloma Bueno, tradutora e intérprete de Libras, a apresentadora disse: “Lula é amor, ele sim. ELe, arma, não”.