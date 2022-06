Maisa é homenageada por Larissa Manoela no ‘Domingão’: ‘presente ser sua amiga’

Neste domingo, 19, Maisa Silva foi uma das convidadas do júri da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. Além de dar notas para as apresentações dos competidores, a atriz e apresentadora também ganhou uma homenagem especial.

Maisa recebeu mensagens dos amigos de longa data, Larissa Manoela e Jean Paulo Campos, que contracenaram com ela na novela Carrossel, do SBT. “É um presente na minha vida ser sua amiga. … Crescemos juntas e era muito gostoso atrelar o nosso trabalho com a diversão e com o carinho que surgiu de melhores amigas” disse Larissa.

Já Jean Paulo relembrou o momento em que conheceu Maisa, nos bastidores das gravações de Carrosel. “Ela apertou as minhas bochechas e me chamou de fofo. Não esqueço desse momento. Você é muito especial para mim”.

Além dos amigos, os pais da atriz, Gislaine e Celso, também enviaram recados à filha. “Olha aonde você chegou. Não perca nunca a sua essência”, disse a mãe. Já o pai, afirmou: “Sou do time Maisa Futebol Clube. Te amo, minha filha”.