Maísa diz ter ‘descoberto’ que era famosa aos 10 anos: ‘Era tudo uma grande brincadeira’

Prestes a completar 21 anos, a apresentadora Maisa refletiu sobre a carreira e sua vida pessoal durante uma entrevista ao programa Conversa com Bial, apresentado por Pedro Bial, nesta quinta-feira, 27. Ela, que começou a trabalhar aos 3 anos, revelou que passou a ter consciência de que era famosa apenas aos 10.

“Para mim, era tudo uma grande brincadeira: eu ia no estúdio, brincava com crianças e atendia a ligações”, comentou. Maisa contou que estudou no mesmo colégio durante muitos anos, o que a impediu de enxergar que era famosa fora dos estúdios do SBT e da escola.

Foi apenas quando estrelou a novela Carrossel que ela percebeu que as pessoas a tratavam diferente. “Do nada, tinha mais gente querendo tirar foto comigo na Festa Junina do que o normal. … Virou uma chavinha muito grande para mim”, disse.

A apresentadora, que já chegou a ser a adolescente mais seguida nas redes sociais, contou que, nos últimos dois anos, decidiu compartilhar menos a vida pessoal na internet. A escolha de não ter mais contratos fixos com emissoras, já que Maisa encerrou a parceria com o SBT há três anos, também a possibilitou “curtir mais a vida”.

“É uma fase em que eu vivo mais. … Eu vou a festas todas as semanas, estou viajando, ficando com as minhas melhores amigas, e não é uma coisa que eu sinto necessidade de compartilhar”, afirmou.