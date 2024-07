Cultura ‘Mais de 50 anos de amizade’: Antônio Fagundes celebra convívio com Tony Ramos

Antônio Fagundes compartilhou em suas redes sociais uma foto junto de Tony Ramos para celebrar os anos de amizade que compartilham, no domingo, 28. Na foto, ambos aparecem sorrindo e abraçados. “Mais de 50 anos de amizade”, escreveu Fagundes, na legenda de seus stories do Instagram.

Fagundes estrelará, em 5 de setembro, a peça de comédia Dois de Nós Dois, no Teatro TUCA, ao lado de Christiane Torloni. O elenco também conta com Thiago Fragoso e Alexandra Martins. Sob direção de José Possi Neto e roteiro de Gustavo Pinheiro, o espetáculo remonta a experiência de dois casais com diferenças geracionais que se encontram em um quarto de hotel. Os ingressos podem ser adquiridos digitalmente pelo Sympla, apenas para a primeira semana de apresentações, e variam entre R$ 80 e R$ 160.

Tony Ramos recentemente também ficou em cartaz no teatro TUCA, com Denise Fraga, na peça O Que Só Sabemos Juntos. O ator, entretanto, interrompeu a apresentação por motivos de saúde. Ele foi submetido a duas cirurgias para conter o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.

Internado em 16 de maio no Hospital Samaritano de Botafogo, Tony recebeu alta 5 dias depois. Já em casa, ele recordou o momento: “Acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias. Levei um susto”.