Maíra Cardi promete cuidar da família de ex-funcionária morta durante parto - O Liberal

Maíra Cardi lamentou a morte de sua ex-funcionária Thaís Novaes em um vídeo publicado no Instagram na noite desta quarta-feira, 4. Nele, a influenciadora lê uma carta aberta em que explica o afastamento das redes sociais e promete, junto do marido, Thiago Nigro, cuidar da família de Thaís.

“O céu ganhou um anjo”, começa Maíra no vídeo. Thaís morreu no mês passado, devido a complicações durante o parto da pequena Isadora. Deixou três filhos e dois netos: além da recém-nascida, um menino autista de 5 anos e uma filha de 23, que por sua vez é mãe de dois. “Todas essas crianças ficarão aqui em casa conosco, e a Thaís se foi”, conta a influenciadora.

Thaís começou a trabalhar para Maíra como passadeira, depois foi cozinheira, e então babá. “Na madrugada em que a Thaís se foi, o telefone tocou às 3h da manhã. Nunca é bom quando o telefone toca às 3h da manhã. Muita coisa aconteceu, fiquei exatamente 30 dias afastada das redes, cuidando das crianças da Thaís e das mulheres e das crianças do Sul. Apesar de a maioria de vocês ter se esquecido, elas continuam precisando de ajuda, e a gente continua ajudando”, disse.

Maíra detalhou como tem sido a rotina em casa com a acolhida das crianças, que se somou aos cuidados com a filha Sophia, de 5 anos, fruto do casamento da influenciadora com Arthur Aguiar.

“Quando se tem seis crianças para acolher, enquanto um dá de mamar de madrugada e troca fralda, outro faz carinho no irmão mais velho, para que eles parem de chamar pela mãe, que, dessa vez, não vai voltar”, narrou Maíra. “Eu e o Thiago, donos de grandes empresas, um exército de colaboradores para tomar conta, simplesmente paramos de fazer tudo. Tudo que, até ontem, era mais importante. Paramos tudo para amar e cuidar de seis crianças que agora não têm mais a mãe”, continuou.

Segundo Maíra, a gravidez de Thaís era de risco, o que foi descoberto no começo da gestação por conta de um sangramento. A ex-funcionária decidiu prosseguir com a gravidez e teve ajuda financeira de Maíra, que arcou com os custos dos tratamentos. “A Thaís sabia que podia contar conosco. Ela soube que podia morrer”, diz.

No vídeo de quase 15 minutos, a influenciadora faz um desabafo sobre a toxicidade das redes sociais, dizendo que os seguidores frequentemente criticam os luxos que compartilha em seu perfil e questionam por que ela não usa seu dinheiro para ajudar as pessoas. Maíra então enumera a quantidade de pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul que foram ajudadas por ela e pelo marido, detalhando as doações realizadas.

Ela finaliza dizendo que tem se questionado sobre compartilhar sua vida no Instagram, e revela que pensa em usar a rede social apenas para divulgar seu trabalho. Maíra é conhecida por ser coach voltada à alimentação, e, por conta disso, já se envolveu em polêmicas. “Estar na internet hoje é como pisar descalço em cima de caco de vidro”, disse. “Essa carta aberta, apesar de parecer uma desistência, é mais um grito de socorro”.