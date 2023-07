Maíra Cardi expõe mensagens recebidas por Thiago Nigro e é criticada

A ex-participante do BBB9 Maíra Cardi deixou mais um recado polêmico nas redes sociais. Após trocar senhas com seu noivo Thiago Nigro (o Primo Rico), a empresária publicou as mensagens que seu amado recebeu de uma seguidora.

“Eu e o deuso resolvemos trocar as senhas da vida! Dentro delas as do Instagram para dar aquele check que mantém todo mundo bem cuidado. Dá uma olhada nas pérolas que ele tem recebido. O que dizer para essa moça comportada? Me ajudem, por favor, que fiquei sem palavras”, disse, em seu Instagram.

Com 8,8 milhões de seguidores, Maíra expôs também o nome de usuário da “moça comportada”. “Alguém aí para apagar o fogo?”, acrescentou. Após o ocorrido, a seguidora de Nigro desativou seu perfil.

Críticas na internet

A atitude da ex-BBB não foi bem-recebida por alguns internautas. Conhecida por um relacionamento turbulento com o vencedor do BBB22 Arthur Aguiar, Maíra foi criticada por expor as mensagens recebidas pelo Primo Rico.

A artista (e também ex-BBB) Linn da Quebrada deixou sua opinião. “Acho ridícula e insegura de um jeito nocivo e impertinentemente invasivo”, comentou a cantora em publicação do Instagram Rainha Matos.

Em resposta à Linn e demais críticas, Maíra também se posicionou.

“Quem está criticando: me responda, você gostaria de ver o namorado/noivo/marido recebendo fotos e vídeos íntimos não solicitado de uma mulher? Porque eu não gosto! Também não gosto quando um homem me manda esse tipo de conteúdo, porque é invasivo e constrangedor!”, comentou a empresária em publicação do perfil Subcelebrities, no Instagram.

“Se fosse um homem com certeza iríamos para delegacia denunciá-lo né? Errada sou eu ou a pessoa que tá mandando esses conteúdos? Então antes de mandar qualquer coisa pra alguém, seja a pessoa comprometida ou não, melhor saber se ela te deu permissão pra isso, se ela quer ou não, pois da mesma maneira que nós mulheres nos sentimos invadidas, eles também podem se sentir assim! Obs: compartilhar as senhas foi uma decisão nossa, mas não fui eu que achei o direct dela, foi ele, que me mostrou porque não gostou!”, escreveu.