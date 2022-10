Maíra Cardi anuncia pelas redes sociais fim de casamento com Arthur Aguiar

A influenciadora Maíra Cardi anunciou mais uma vez, na tarde desta quinta, 6, o término do seu casamento com o ator Arthur Aguiar. Não é a primeira vez que o ex-casal anuncia uma separação. Eles se casaram em 2017 e desde então a união vem sofrido com idas e vindas.

No Instagram, Maíra publicou uma foto ao lado do agora ex-marido, da época que estava grávida de Sophia, única filha do casal. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse a legenda da postagem.

Internautas e amigos da influenciadora comentaram sobre a notícia: “Que cada um seja feliz em seu caminho”, disse um fã. “Como eu disse esta semana, não tem problema a gente voltar atrás e recomeçar. Felicidades”, pontuou outro seguidor. “Tu merece ser muito feliz”, desejou uma terceira internauta.

O ator Arthur Aguiar ainda não se manifestou sobre a postagem da agora ex-mulher, nem sobre o final do casamento, mas na manhã desta quinta, 6, postou em seu Instagram uma mensagem reflexiva. “Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!”, disse Arthur.

Casamento, gravidez e traições

O ex-BBB e a influenciadora começaram a namorar em julho de 2017. Dois meses depois, o casal anunciou o noivado. Cinco meses depois, em dezembro do mesmo ano, Arthur e Maíra se casaram no civil. A cerimônia foi uma surpresa da empresária para o noivo, que não sabia do evento, que reuniu cerca de 30 pessoas, na casa dela, no Rio de Janeiro.

Em abril de 2018 Maíra anunciou que estava grávida, à espera da primeira filha do casal, Sophia. Mas foi em maio de 2020 que as idas e vindas, com muitas polêmicas começaram. A empresária afirmou que a princípio, o término do casamento tinha sido amigável. Entretanto, ela voltou atrás e publicou nas redes sociais que foi traída por Arthur várias vezes. “Vivi um relacionamento abusivo e manipulador, aonde eu era extremamente traída durante muitos anos. Depositei todos os meus sonhos na mão dele. Botei ele a frente das minhas empresas, nos meus negócios, porque quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de falir… Ele é encantador, bonito, foi fácil me apaixonar por ele”, disparou ela.

Arthur também usou as redes sociais para admitir a traição e se defender das acusações de Maíra. “Eu a traí, não me orgulho disso. Me arrependo muito. E minha ficha só caiu quando a casa caiu. Eu sei da vergonha que eu sinto de ter feito isso com ela e comigo. Eu também me traí. Mas abusador, não”, desabafou o ex-BBB.