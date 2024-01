Maiara, da dupla com Maraísa, é criticada por show em SC: ‘Completamente alcoolizada’

Maiara, da dupla com Maraísa, foi criticada por fãs nas redes sociais devido a sua postura em um show em Florianópolis, na noite deste sábado, 6. Internautas alegam que ela estaria alcoolizada na apresentação e não conseguia cantar direito.

O Estadão entrou em contato com a dupla sertaneja para um pronunciamento sobre o caso, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O show aconteceu no Stage Music Park. Elas se apresentaram depois de Simone Mendes no palco. No Twitter e Tiktok, circulam vídeos de Maiara virando uma garrafa de bebida, mudando repetinamente o repertório da apresentação e até “fugindo” de Maiara no palco.

No Instagram da cantora, diversos fãs relataram decepção com a apresentação. “Não teve show de Maiara. Completamente alcoolizada. Eu que já fui a outros shows fiquei decepcionado. Imagina quem juntou o dinheiro pra prestigir seu ídolo”, disse um internauta.

“Cair no palco, tratar mal pessoas da equipe, desrespeitar a Maraisa, cantar errado, não respeitar a ordem das coisas. Achei um absurdo! A Simone precisou voltar ao palco para salvar um pouco pelo menos do show, que vergonha. Foi inacreditável o que presenciamos, nada profissional por parte da Maiara”, disse outra.