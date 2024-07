Mágico quebra recorde ao realizar 17 truques de ilusão em apenas três minutos

O mágico malaio Avery Chin alcançou um feito notável ao realizar 17 truques de ilusão de palco em apenas três minutos, quebrando o recorde mundial anteriormente estabelecido pelo mágico indiano Alwin, que havia conseguido 11 truques no mesmo tempo em 2023.

Avery, conhecido por suas habilidades em mudanças rápidas e truques de ilusão, sempre sonhou em usar sua paixão para criar um recorde mundial. Em entrevista ao portal Guinnes World Records, ele compartilhou: “Sempre quis usar a mágica para criar um recorde mundial. Posso provar que amo mágica e elevá-la ao mais alto nível com um recorde mundial”.

Durante sua performance, Avery demonstrou uma série de truques, entre os destaques, ele transformou um leque de cartas em uma cartola, fez bolinhas aparecerem de um lenço preto e tirou um lenço vermelho de um tubo de metal aparentemente vazio. Seus truques também incluem o uso de cartas de baralho gigantes, caixas transparentes, um buquê de flores falsas e pétalas de rosas, todos executados com precisão e perfeição.

O desafio de quebrar um recorde mundial se mostrou completamente diferente das apresentações tradicionais de Avery. “Alcançar um recorde mundial é completamente diferente de uma apresentação de show”, explicou ele. “Enfrentar o desafio é mais difícil no processo, não apenas para mostrar a mágica, mas também para mostrá-la de forma rápida, correta e clara. O mais importante é seguir as diretrizes do Guinness World Records sem cometer erros.”

A mágica, segundo Avery, é uma forma de arte cheia de mistério e beleza. “A mágica é uma forma perfeita de entretenimento para qualquer atividade. É versátil, envolvente e sempre deixa impressões. Também pode trazer uma surpresa e felicidade diferente para qualquer pessoa”.

Com sua conquista, Avery Chin estabeleceu um novo padrão na arte da mágica e pode inspirar mágicos e entusiastas ao redor do mundo a explorar os limites de suas habilidades e criatividade.