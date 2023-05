‘Mafia Mamma’ é ‘Poderoso Chefão’ da comédia morno, mas que faz rir

A vida de Kristin (Toni Collette) não vai bem. Além de ser insegura, ela vive um período ruim de seu relacionamento com o marido. Sem rumo, aceita os pedidos de sua família italiana para retornar ao seu país de origem após a morte do avô. O que ela não sabe é que o falecido era o chefão da máfia, deixando o controle da organização como herança para a neta. É a trama de Mafia Mamma: De Repente Criminosa, filme que estreia nesta quinta-feira, 11.

Dirigido por Catherine Hardwicke (de Crepúsculo, Aos Treze e Miss Bala), o longa-metragem é basicamente uma versão de O Poderoso Chefão da comédia: estão lá as traições rocambolescas, a importância da família e a violência entre rivais. Não existe, porém, uma figura central como Don Corleone: Kristin, que assume o papel de “a madrinha”, não tem ideia do que fazer para controlar essa importante família da máfia. Ela vive à parte.

Lembrando filmes como Máfia no Divã e Máfia!, o longa-metragem brinca com os principais signos do cinema de máfia quebrando expectativas e abraçando, por vezes, a galhofa. Afinal, assim como o cinema de máfia muitas vezes abraça o exagerado, Hardwicke também o faz quando coloca os mafiosos no mundo da comédia. Até mesmo a violência, que inicialmente parecia descompromissada, assume tons dramáticos ao longo do filme.

No entanto, não se engane: Mafia Mamma: De Repente Criminosa nunca se leva a sério demais. Ainda que não tenha nenhuma semelhança temática, o tom da coisa se aproxima bastante de O Peso do Talento, filme-paródia de Nicolas Cage: as coisas até começam a ganhar contornos mais profundos em alguns momentos, mas nunca vão além a ponto do espectador questionar se aquilo é realmente uma comédia. É pra ser engraçado. E ponto.

O destaque de peso acaba sendo Colette – assim como em O Peso do Talento é Cage. Ela, que já até se mostrou talentosa com o terror (Hereditário), mas tem sua força no drama, deixa tudo ainda mais legal. A atriz também tem uma atuação exagerada, deixando tudo muito extremo. Um espectador que não aceita muito o esgarçamento da realidade pode até reclamar, mas aqueles que gostam desse exagero vão embarcar em uma jornada divertida.

Afinal, ainda que não seja brilhante, Mafia Mamma: De Repente Criminosa acerta como um filme leve, divertido e que funciona como um passatempo agradável. Não revoluciona o gênero, nem se torna marcante. Mas cumpre exatamente o que promete: fazer rir.