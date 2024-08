‘Mafalda’ na Netflix: série animada propõe descoberta de clássico de Quino a novas gerações

A amada personagem dos quadrinhos do argentino Quino, Mafalda, se tornará uma animação da Netflix, produzida por Juan José Campanella e anunciada pelo streaming, em conjunto com o estúdio Mundoloco CGI. A adaptação ainda não possui data de estreia.

Campanella, diretor, roteirista e showrunner do projeto, revelou mais sobre seu processo em tentar adaptar Mafalda para as gerações mais atuais: “É nossa obrigação preservar o humor, o timing, a ironia e as observações de Quino … Sonhamos que aqueles que são devotos dela Mafalda desde o início possam compartilhá-la com nossos filhos, e embora haja coisas reservadas apenas para adultos, todos possamos soltar uma gargalhada em família, e por que não, recorrer ao dicionário de vez em quando”.

Ele revelou também que Quino chegou a visitar o escritório de produção da animação, antes de morrer em 2020, e se encantou com a tecnologia que transportava os traços para o digital: “Um gigante como ele, que inspirou gerações de desenhistas com seu traço, e muitos outros humoristas com seu senso de ironia e comentários perspicazes, estava dando forma a um traço, mas como nunca antes, sem tinta nem papel. Seu entusiasmo era o de uma criança com um brinquedo novo, fazendo dezenas de perguntas”.

Sobre essa experiência, Campanella explicou que as indagações de Quino o levaram a tentar replicar a protagonista das provas de português da melhor forma possível.

Na equipe, o diretor premiado com o Oscar em 2010 por O Segredo de Seus Olhos (El Secreto de Sus Ojos, em espanhol), conta também com Gastón Gorali como corroteirista e produtor geral, e Sergio Fernández como diretor de produção.