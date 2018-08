Maestro de Americana defende dissertação na Capela de Carioba

Americana foi palco de uma defesa de dissertação de mestrado incomum na última quarta-feira. Uma banca do Instituto de Artes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) saiu de Campinas, fato pouco convencional, e veio até a Capela de Carioba para assistir ao recital do Coro InCantus, regido pelo maestro Eduardo Lustosa, e em julgamento, nessa quinta-feira, aprovou a titulação do músico como mestre.

A base de pesquisa de Lustosa foi a obra do paulista Mozart Camargo Guarnieri, que defendia a valorização da música nacional. Seguindo tais passos, o maestro americanense de 23 anos também vê como necessária a fomentação da produção artística e formação de públicos locais. Foto: Divulgação

O mestrado foi na área de regência, com foco na música sacra. Na fase de pesquisa, Lustosa buscou e estudou o acervo de Guarnieri, fez um panorama sobre a produção de música sacra na segunda metade do século 20 e elaborou uma nova edição das partituras dele para, finalmente, realizar a performance de uma das obras com um coro amador, o InCantus.

“A questão do [concerto na Capela de] Carioba foi pensada por dois motivos: primeiro porque acusticamente é um lugar muito legal para se fazer música coral. Segundo, porque ele [bairro] preserva características locais, preserva uma paisagem de interior”, conta.

“Há um pouquinho de como Americana começou. Pelo Camargo Guarnieri ser um compositor nacionalista, toda essa coisa do rural brasileiro é muito importante dentro do ambiente da missa”, explica. A universidade não contestou o pedido do músico. Foto: Divulgação

Com formação musical pública e em Americana até a graduação, ele contesta a ideia de que para ser bem-sucedido na área é preciso deixar o País. “Os professores das universidades [brasileiras] são muito bem capacitados. Então, eu vejo e busco fazer com que a gente consiga fazer boa arte aqui em Americana e que a nossa arte seja conhecida”, aponta ele, que passou pelo projeto Arte na Praça, Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos para, depois passar a estudar no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí Dr. Carlos de Campos e na Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo).

Atualmente, já trabalha em sua pesquisa de doutorado, baseada na obra mística do compositor de Campinas Almeida Prado.

Lustosa também fundou o Coro Monsenhor Nazareno Maggi, na Basílica de Americana, mas pediu demissão para fundar um grupo particular, o InCantus, para o qual migraram coralistas com quem ele já vinha trabalhando. Uma das características do grupo, composto por 46 pessoas, segundo o regente, é ser um “painel da sociedade”.

As faixas etárias variam da adolescência aos 82 anos. “Ele [maestro] vai juntar do lado a voz de uma senhorinha de 80 anos que vibra sem parar e uma voz de uma adolescente de 14 anos que não tem vibrato nenhum. Uma voz branca. E aí ele vai ter que dar um jeito de fazer essas duas se harmonizarem junto com o coro”, explica.

“Ele traz essa movimentação positiva de acreditar que, em Americana, nós temos sim cultura, que precisa ser valorizada. Mesmo que as pessoas se considerem leigas, que não têm noção do que é uma partitura, existe na cidade essa necessidade de as pessoas mostrarem o quanto elas amam cultura”, elogia a coralista Elaine Gobbo.

Em uma de suas atividades atuais, Lustosa monta um projeto pioneiro no Sesi de Americana para canto coral de 6º ano a 3º colegial. A iniciativa está aliada a aulas de artes e música que ele já ministra na unidade. “Nosso intuito é participar de festivais nacionais e internacionais”, aponta.