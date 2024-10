Cultura Mãe do filho de Liam Payne lamenta morte do cantor e pede respeito: ‘Momento destruidor’

A cantora Cheryl Cole, mãe do filho de Liam Payne, se pronunciou falou sobre a morte do cantor pela primeira vez nesta sexta-feira, 18. O ex-integrante da banda One Direction caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, 16.

Em uma foto publicada nas redes sociais da cantora, Payne aparece abraçado com Bear, filho dos dois, quando ele ainda era um bebê. Atualmente, a criança está com sete anos de idade.

Confira aqui

“Enquanto eu tento navegar neste momento destruidor e trabalhar no meu próprio luto nesse momento extremamente doloroso, eu gostaria de lembrar a todos que nós perdemos um ser humano”, escreveu Cheryl.

Ela continuou seu discurso falando sobre Bear, lamentando o fato de que o pequeno nunca mais poderá ver seu pai. “O que mais me perturba é que um dia Bear vai ter acesso às notícias horríveis e a exploração midiática que temos visto nos últimos dias.”

A britânica pediu para que as pessoas pensem sobre para que o conteúdo que está sendo publicado serve, além de machucar cada vez mais todos que foram afetados pela morte de Liam.

“Antes de deixar comentários ou fazer vídeos, pergunte a si mesmo se você gostaria que sua própria família ou seus filhos lessem isso. Por favor, deem à Liam a dignidade que ele deixou para que ele possa descansar em paz”, finalizou.

Cheryl e Payne se conheceram durante a primeira participação do cantor no programa The X Factor. À época, ele tinha 14 anos e ela era jurada da atração. O relacionamento dos dois começou anos depois, em 2016. Eles ficaram juntos até 2018, um ano após o nascimento de Bear.