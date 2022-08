Mãe de Rodrigo Mussi nega acusação do filho, mas diz que quer pedir perdão a ele

Rodrigo Mussi não esconde os problemas familiares, e recentemente fez algumas acusações contra a mãe, Mara Lúcia Abrão. Segundo ele, a matriarca o pediu R$ 50 mil logo após sua saída do BBB 22. Além disso, alegou que durante sua internação, após sofrer um grave acidente em março, ela o fotografou no coma e, por isso, foi proibida de visitá-lo no hospital. No último domingo, 21, pela primeira vez, Mara se manifestou sobre os assuntos.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a mãe de Rodrigo Mussi afirmou ter pedido R$ 50 mil ao filho. No entanto, ela alegou que a situação não foi de repente, como informado por ele. “Eu não emprestei o dinheiro para ele ir para a Austrália? Eu disse que estava na hora de ele devolver, estava precisando. Eu fiz isso mais porque eu fiquei muito magoada. O procurador dele me ligou dizendo que ele me odiava, que ele me detestava, que nunca mais queria me ver e tinha horror de mim”, justificou.

Mara disse que mudança de comportamento do filho começou dois meses antes de sua entrada no reality show. “Alguém criou essa estratégia para ele, e ele levou a ferro e fogo essa estratégia”, declarou, afirmando saber quem é o suposto responsável.

Sobre ter o fotografado no hospital, ela negou a acusação, dizendo: “Aumentou a história, entendeu? Eu fui desligar o celular na hora que eu esqueci. Porque esse dia ele estava mal.”

Apesar de todas as situações, Mara contou que já foi várias vezes até o apartamento de Rodrigo procurá-lo, mas sempre é informada de que ele está em São Paulo. No entanto, ela segue disposta a recuperar a relação com o filho: “Se ele quiser eu peço perdão para ele de joelhos. Mas eu queria vê-lo. Não precisava nem de média, era encontrar escondidinho, sem celular, sem nada”, declarou.