Cultura Mãe de Reynaldo Gianecchini sofre acidente e capota carro no interior de SP

A mãe do ator Reynaldo Gianecchini se envolveu em um acidente de trânsito no final da tarde de quinta-feira, 4. O carro de Heloisa Helena Gianecchini, de 81 anos, capotou, mas ela não ficou ferida e está bem.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o acidente ocorreu na Avenida Euclides, zona rural de Birigui, cidade que fica a cerca de 1h e 15 minutos da capital paulista. Um homem de 38 anos passou uma placa com o sinal de “pare” e ocasionou a colisão entre os carros.

O homem fugiu após a batida e não foi identificado até o momento. O caso foi registrado como capotamento e fuga de local de acidente no 2º DP de Birigui.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Gianecchini para saber mais informações sobre o estado de saúde de Heloisa. “Ela está ótima, não chegou a ser atendida no hospital. Foi um susto”, informou a assessoria de imprensa do artista.

Gianecchini está em cartaz com a peça Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical desde 7 de junho no Teatro Bradesco, na zona oeste em São Paulo.