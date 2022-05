Mãe de Paulo Gustavo recebe homenagem dos netos

Neste domingo, 8, Dia das Mães, Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, participou do programa Domingão, da TV Globo, onde recebeu uma homenagem dos netos Gael e Romeu, filhos de Paulo com o médico Thales Bretas. O humorista morreu no ano passado, de complicações decorrentes da covid-19.

A vovó dos gêmeos se emocionou ao ouvir os netinhos, que ainda estão aprendendo a falar, desejando um feliz dia das mães para ela e todas as mães e avós do Brasil, com a ajuda do pai. “Oi, vovó Déa! Feliz Dia das Mães pra você, para vovó Penha e para vovó Sol. Para todas as mães e avós desse Brasil”.

“Tudo a cara da avó!”, respondeu. A homenagem aconteceu junto com a participação dela no time de jurados do quadro Dança dos Famosos. Déa Lúcia contou que ficou com vontade de subir no palco e dançar com os participantes e ainda trocou uma nota dez por um convite para a Farofa da GKay, com a participante Gessica Kayane.

Ela também desejou um feliz dia das mães para quem estivesse assistindo o programa. “Eu sou uma mãe que correu atrás e segurou os dois filhos, uma mãe forte. Tomara que todas se inspirem um pouquinho no que eu fiz para amar e aceitar seus filhos, porque é muito importante, tudo começa dentro de casa”. disse.