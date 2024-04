Mãe de Davi revela que campeão do BBB 24 já reencontrou a namorada após o reality; assista

Elisangela Brito, mãe de Davi, campeão do ‘Big Brother Brasil 24’, revelou, na sexta, 19, que o filho já reencontrou a namorada, Mani Rego, após o reality. A ausência de Mani se tornou alvo de especulações na web, principalmente depois da participação do ex-brother no programa ‘Mais Você’ (entenda abaixo).

“Quero tranquilizar vocês. … Mani já esteve no hotel em que Davi está hospedado ontem”, disse.

“Acredito que Davi, quando tiver um tempo, vai postar.”

Ela afirmou que, além da namorada, o brother já reencontrou o pai. Apenas Elisangela ainda não viu o filho. “Mas ele está cumprindo agenda após o reality. Eu tenho que esperar”, disse.

A mãe do campeão do BBB 24 também contou enfrentar problemas de saúde depois da grande final do programa. “Minha pressão está muito alta já tem 3 dias. … Acho que o meu emocional foi abalado e eu vou ali ver isso”, afirmou ela, dizendo que iria ao hospital.

Equipe de Davi explicou ausência de Mani

A entrevista do ex-brother após vencer o BBB 24 na última quarta, 17, no Mais Você gerou uma série de especulações nas redes sociais sobre o relacionamento de Davi com Mani. Na ocasião, o motorista de aplicativo afirmou que ainda “está namorando” e em um “período de conhecimento” com ela.

Depois da repercussão, a equipe de Davi explicou a ausência da namorada. “Reforçamos que Davi está com a agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda Mani, em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos”, disse, em comentário postado nas redes sociais do colunista Leo Dias.