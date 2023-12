Mãe de Davi Lucca, filho de Neymar, registra momento fofo entre ele e a irmã, Mavie

Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, registrou um momento fofo entre o primogênito de Neymar e Mavie, fruto do relacionamento entre o atleta e Bruna Biancardi. Conhecendo a bebê, ela postou alguns Stories nos quais apareceu dando banho nela e ainda disse estar apaixonada pela criança na segunda-feira, 4.

“Conheci a Mavie e estou apaixonada. Fiquei horas admirando ela e o Davi juntos”, disse Carol enquanto segurava Mavie. Depois, ela registrou Davi Lucca segurando Mavie no colo. “Amor de irmão”, escreveu. O menino também é irmão de Valentim por parte de mãe.

Bruna Biancardi publicou um vídeo curto no qual o primogênito aparece tomando banho com a irmã. “Coisa mais linda esses dois”, disse.

Mavie nasceu em outubro, sendo fruto do relacionamento entre Bruna Biancardi e Neymar. Ela e o jogador, no entanto, anunciaram o fim do namoro em novembro.