Mãe de Britney Spears nega abusos: ‘Eu tentei o meu melhor para ajudá-la’

A cantora Britney Spears está no centro de mais uma polêmica. Dessa vez o atrito é com a mãe, Lynne Spears. A matriarca rebateu um áudio publicado pela filha em que ela relata os abusos que sofreu ao longo dos treze anos de tutela aos cuidados do pai, Jamie Spears.

Em sua conta no Instagram, Lynne desabafou dizendo que sempre fez tudo na intenção de ser o melhor para Britney e que qualquer conversa sobre o assunto, precisa ser em particular. “Britney, em toda a sua vida eu fiz o meu melhor para apoiar seus sonhos e desejos! Eu tentei o meu melhor para ajudá-la a sair das dificuldades! Eu nunca vou virar as costas para você! Suas rejeições às inúmeras vezes em que te liguei me fazem ficar sem esperanças! Eu tentei de tudo. Eu te amo muito, mas essa conversa é só para você e para mim, olho no olho, em particular”, disse a mãe.

Britney apagou o áudio compartilhado, mas enquanto esteve publicado, o conteúdo relatava os abusos que a cantora pop sofria e que teriam gerado muitos traumas, segundo publicação. “Me diziam que eu estava gorda todo dia, era obrigada ir à academia, não me lembro de ter sido tão desmoralizada. Me faziam sentir como se eu não fosse nada. Eu estava assustada, tinha medo, não conseguia fazer nada. Nada disso fazia sentido para mim.”

Na sequência, a cantora relatou que a mãe poderia ter ajudado contratando um advogado para a defesa dela se realmente fosse o desejo da matriarca não vê-la sofrer. “Meu amigo me ajudou a conseguir um no final, mas toda vez que eu fazia contato com uma empresa, meu telefone era grampeado e meu telefone era tirado de mim”, relatou.

Não é o primeiro desentendimento que a cantora tem com sua mãe. Desde que a tutela de Britney foi encerrada, em novembro de 2021, Lynne e a filha brigam publicamente. A cantora se recusou a recebê-la na mesma ocasião que a decisão jurídica de Britney foi retirada.