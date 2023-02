Cultura Madrugada no ‘BBB’ tem decepções com o líder e desentendimento por comida

A segunda liderança consecutiva de Gustavo no “Big Brother Brasil 23” marcou esta quinta-feira, 9. Afinal, além de vencer a prova, o brother escapou do Paredão, já que ele havia sido indicado diretamente à berlinda após atender o Big Fone mais cedo. A reviravolta, então, mexeu com a casa. Durante a madrugada, os participantes traçaram estratégias de jogo e protagonizaram desentendimentos

– Decepção com o líder: o VIP decidido por Gustavo foi composto por Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Sarah Aline e Domitila. Contudo, a escolha abalou algumas pessoas que ficaram de fora, como Cezar e Cara de Sapato. “Eu compreendo a sua decisão, mas eu não entendi. A gente entrou no jogo junto, jogou junto. (…) Eu realmente fiquei decepcionado”, reclamou Cezar para o líder e os membros do VIP. Em outro momento, Cara de Sapato também expôs sua frustração. “Fiquei triste, mas entendo a sua decisão. Sua decisão tem que respeitar”, declarou o atleta.

– Estratégia de jogo: o grupo do Quarto Deserto ficou preocupado com a nova liderança. Logo, os integrantes traçaram suas estratégias para a formação de Paredão, que ocorre no próximo domingo, 12. Larissa, Fred, Bruno, Aline Wirley, Paula, Ricardo e MC Guimê pontuaram algumas atitudes de Fred Nicácio para ser o alvo da semana. “Se ele não for imunizado, eu largo voto nele no confessionário”, garantiu a biomédica. “Vai parecer que eu estou arquitetando contra ele. E eu acho que estou mesmo. Porque realmente, todo mundo está se questionando dessas atitudes dele”, refletiu Fred. O médico, inclusive, é uma opção para o Castigo do Monstro. Bruno declarou que se ganhar a Prova do Anjo, irá tirar Nicácio do VIP direto para a dinâmica.

– Indicação do líder: Gustavo também arquitetou suas opções de indicação ao Paredão. No Quarto do líder, ele comentou com Key Alves a ideia de colocar Larissa na berlinda, entretanto, disse temer por um contragolpe. “Ela vai puxar o Cris”, imaginou. A jogadora de vôlei, então, refletiu: “mas qualquer um vai puxar um de nós. Eu ainda não sei não se ela não puxa eu. Tem eu ou ele Cristian”. Como segunda opção, o líder sugeriu colocar MC Guimê e questionou a opinião de Key. “Qualquer um vai puxar alguém próximo de você (…) pra te atingir mesmo. (…) Ele acha que você não põe mais ele, nem eu. Aí ele toma uma surpresa dessa…”, respondeu ela.

– Desentendimento por comida: Na cozinha, os integrantes da Xepa falavam sobre a divisão das proteínas quando Ricardo e Larissa se desentenderam. A professora de Educação Física, então, se retirou do ambiente após o biomédico pedir para ela ficar “calma”. “Mandar calma é quase mandar ficar quieta”, reclamou a sister, quando Ricardo a seguiu para conversar logo após sua retirada da cozinha. “Você é doida? Você sai explanando aí como se eu tivesse agredido você, falando besteira para você. Para de ser mimada! Você está sendo mimada. (…) Briga com o (Cara de) Sapato, com quem guardou suas carnes, não é comigo, não”, reclamou o biomédico.