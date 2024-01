Cultura Madrugada no ‘BBB 24’ tem Rodriguinho com ‘sangue nos olhos’ e briga entre Davi e Camarotes

Já é costume ver noites e madrugadas cheias de dinâmicas no Big Brother Brasil 24, mas neste domingo, 21, elas se destacaram ainda mais. A transmissão começou com a eliminação de Nizam, seguiu com a segunda vitória de Rodriguinho na Prova do Líder e terminou com a formação de um paredão quíntuplo com Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi.

Durante a madrugada desta segunda, o cantor se empolgou com a segunda liderança do programa e mostrou “sangue nos olhos” com a promessa de movimentar o jogo. Davi também teve de enfrentar todos os Camarotes após supostamente ter dito que eles não mereciam ganhar o prêmio.

Mas nem só de brigas os brothers viveram. A noite também contou com uma declaração de MC Bin Laden a Beatriz, que brincou que, se conhecesse a vendedora do Brás fora do BBB 24, iria pedir para casar com ela.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Eliminação, Rodriguinho líder e paredão quíntuplo

Os brothers tiveram de enfrentar três desafios, incluindo a formação de um paredão quíntuplo, no domingo. A transmissão do programa começou com a eliminação de Nizam, o menos votado em uma berlinda contra Pitel e Raquele. Na sequência, Rodriguinho venceu, pela segunda vez, a Prova do Líder e já teve de indicar um participante ao paredão. A escolhida foi Alane. Além dela, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi também enfrentam a berlinda.

Rodriguinho com ‘sangue nos olhos’

Rodriguinho inaugurou sua segunda liderança no BBB 24 prometendo movimentar o jogo. Em conversa com Leidy Elin e Pitel, o cantor descreveu que será “camicase” em sua nova estratégia e irá focar em quem está “mais forte” na casa. “Eu quero ‘cabeças rolando'”, comentou.

O artista ainda criticou colegas que “estão achando que vão para Cancún no final” e “que acham que cinco pessoas vão ganhar”. “É só um. Se isso chamasse Big Amizade Brasil e não tivesse prêmio, não iria ter ninguém aqui”, declarou.

Ele também disse que pretende alfinetar Alane, sua indicação ao paredão, durante o Sincerão. Na próxima dinâmica, caso a sister use o argumento da “falta de vontade” de Rodriguinho em estar no reality, o cantor pensa em afirmar: “eu, sem querer estar aqui, fui líder duas vezes. Se empenha, gatinha”.

Davi x Camarotes

Davi teve de enfrentar um atrito contra todos os integrantes do grupo Camarote após supostamente ter dito que eles não mereciam vencer o programa. O motorista de aplicativo declarou, em conversa com MC Bin Laden e Lucas Henrique durante a festa do último dia 14, que gostaria que, quem ganhasse, “fosse uma galera que precisa do prêmio”.

Foi o suficiente para que o grupo de famosos desconfiasse que Davi estaria jogando “contra eles” no BBB 24. MC Bin Laden reuniu os Camarotes, Lucas Henrique e o brother para abordar a história e, após Davi dizer que não se recordava da conversa, o chamou de “cínico e falso”.

O motorista de aplicativo se defendeu e, ao final, os dois se acertaram. “Não tenho nada contra quem é Camarote nesta casa, nem Camarote e nem Pipoca”, afirmou Davi. MC Bin Laden se mostrou aliviado por esclarecer a situação.

MC Bin Laden se declara para Beatriz

MC Bin Laden também aproveitou a madrugada para se declarar para Beatriz. “Me conquista muito gente assim. Se eu te conhecesse lá fora assim, eu iria querer casar com você, sabia?”, disse o cantor, animando os brothers que também participavam da conversa.

“Eu sempre fui um cara de me relacionar com pessoas com caráter, personalidade, história de vida e tal. Quando eu vejo que a pessoa é muito bonita por dentro, aí já era, moleque. … Não é para ela se sentir pressionada, é para entender o valor que ela tem”, continuou o artista.