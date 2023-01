Madrugada no ‘BBB 23’ pós formação de paredão é marcada por briga e estratégias

A formação do segundo paredão do “Big Brother Brasil 23” neste domingo, 29, rendeu discussões. O discurso de Domitila para pedir a permanência desagradou Gabriel. O modelo, inclusive, chegou a revelar para Bruna que, se não fosse por ela, já teria apertado o botão de desistência do programa. Além disso, o líder Cara de Sapato conversou com seus aliados sobre quem está cogitando vetar da prova do líder.

Veja tudo que aconteceu na madrugada no BBB 23:

Briga entre emparedados

Durante o ao vivo do programa, Domitila fez seu discurso para pedir ao público que permanecesse no reality. A sister, no entanto, mencionou o relacionamento que Gabriel viveu com Bruna e isso desagradou os dois. “Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos. Vim aqui pra jogar e mostrar quem é Domitila Barros”, disse a emparedada.

Depois disso, Gabriel foi tirar satisfação com ela. “Precisava expor essa parada? Expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal”. A ativista respondeu que não mencionou a atriz em seu discurso e que a crítica foi direcionada somente a ele.

Em conversa no quarto deserto, Bruna desabafou que também não gostou da fala de Domitila. “Parece que quer me afetar”, disse.

Gabriel cogitou desistir do reality

Na parte externa da casa, Gabriel disse a Bruna que, se não fosse por ela, ele teria desistido do reality show da Globo. “Sem você aqui eu já teria apertado esse botão… Você me deu uma força impressionante”, afirmou o modelo. Bruna beijou o ombro do brother e os dois se abraçaram.

Veto para prova do líder

Cara de Sapato se reuniu com Amanda, Larissa e Fred no quarto do líder para conversar sobre estratégias de jogo. O líder da semana refletiu sobre quem gostaria de vetar da prova pela liderança, que acontece na próxima quinta-feira. Os aliados comentaram que os brothers que apresentam melhores resultados nas provas devem ser vetados. Gustavo e Key Alves logo entraram na mira do Líder. Cristian também foi citado.

Poder curinga

No mesmo momento, Larissa relembrou de outro poder estratégico dentro do reality. A sister revelou que, no quarto fundo do mar, os participantes estão focados no poder curinga. “Eles estão economizando estaleca para ficar com o poder Curinga. O poder sempre tem que ficar desse lado”, diz a sister. Fred concorda: “foi o que eu cheguei pra ele MC Guimê e falei, não dá pra gente abrir mão do poder ser do grupo (…) Foi o poder que salvou a pele dele, numa dessas ele bate no Paredão com o Gabriel e ele pode sair também”.