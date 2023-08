Madonna revela novas datas para turnê nos EUA e cancela shows em cinco cidades

A Celebration Tour, turnê que Madonna teve de adiar após ser internada, começará no Brooklyn, em Nova York, em questão de meses. Em junho, Madonna sofreu o que seu empresário chamou de “grave infecção bacteriana”, o que a levou a uma internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por vários dias. A Celebration Tour havia sido originalmente programada para começar na América do Norte no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá, e terminar no dia 8 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. As datas foram adiadas enquanto ela se recuperava.

A turnê agora terá início no dia 14 de outubro, na O2 Arena, em Londres.

Nesta terça-feira, 15, a Live Nation anunciou que a maioria das datas da turnê norte-americana de Madonna foram remarcadas. Os shows começarão na Europa. Madonna se apresenta nos Estados Unidos a partir do 13 de dezembro no Barclays Center, em Brooklyn, Nova York, e termina os shows no dia 24 de abril de 2024, no Palacio de los Deportes, na Cidade do México.

As datas em São Francisco, Las Vegas e Phoenix – assim como Tulsa, em Oklahoma, e Nashville, no Tennessee – foram canceladas devido a conflitos de agenda. Os reembolsos estarão disponíveis a quem adquiriu os ingressos.

Na época do anúncio do adiamento da turnê, Madonna compartilhou uma mensagem no Instagram. “Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida”, escreveu a estrela pop. “Meu foco agora é minha saúde e ficar mais forte e garanto que estarei de volta com vocês assim que puder.”

Seu empresário, Guy Oseary, foi quem confirmou que a cantora estava internada. Madonna “desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a uma internação de vários dias na UTI”, escreveu ele no Instagram. “A saúde dela está melhorando, mas ela continua sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa.”