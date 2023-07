Madonna revela nova data de turnê e fala de internação

Madonna se pronunciou pela primeira vez sobre sua internação nesta segunda-feira, 10. Nas redes sociais, ela agradeceu a preocupação dos fãs e falou sobre novas datas da turnê.

A cantora precisou ser internada na UTI no fim de junho devido a uma infecção bacteriana. Após receber alta, a artista revelou que pretende reagendar os shows, que começariam na América do Norte, no dia 15 de julho.

No Twitter, ela afirmou que a turnê Celebration vai iniciar em outubro, na Europa. “Obrigada por suas energias positivas, orações e palavras de cura e encorajamento. Eu senti o amor de vocês. Eu estou no caminho da recuperação e extremamente grata por todas as bênçãos na minha vida”, iniciou Madonna no comunicado.

“Meu primeiro pensamento quando eu acordei no hospital foram minhas crianças. Meu segundo pensamento foi que eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para a minha turnê. Eu também não queria deixar na mão as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar o meu show. Eu detesto decepcionar qualquer pessoa”, relatou.

Em seguida, a artista explicou que está focada em fortalecer sua saúde para retomar os trabalhos. “Eu prometo que vou voltar a estar com vocês assim que possível! Meu plano no momento é reagendar os shows da América do Norte e, em outubro, começar a turnê pela Europa. Eu não poderia estar mais grata pelo seu carinho e apoio. Com amor, M”, concluiu.

A turnê Celebration é uma comemoração das quatro décadas de carreira da Madonna. O anúncio foi feito em janeiro deste ano nas redes sociais da artista.

Madonna: The Celebration Tour vai passar por 35 cidades em estádios e arenas de Estados Unidos, Europa e Canadá. Não há previsão de apresentações no Brasil.

O lançamento de seu primeiro disco, Madonna, em 1983, deve ser o marco. Fazem parte dessa fase sucessos como Like a Virgin, Papa Dont Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita. Sua última turnê mundial foi Madame X Tour, de 2019.