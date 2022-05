Madonna faz participação em show de Maluma na Colômbia

Madonna fez uma participação no show especial Medallo En El Mapa do cantor Maluma. A apresentação ocorreu no último sábado, dia 30, no estádio Atanasio Girardot cidade de Medellín, na Colômbia. Eles cantaram por mais de 13 minutos e interpretaram duas canções: Medellín?, parceria dos dois que está no álbum Madame X, e Music, faixa lançada em 2000 pela cantora. Segundo informações da Blu Radio, estação de notícia de Bogotá, cerca de 54 mil pessoas estavam presentes no local. No domingo, dia 1º, Madonna usou o seu Instagram para agradecer a participação no show. “A noite passada foi tão (emojis de fogo) em Medellín com Maluma. Obrigada a todos”, escreveu.