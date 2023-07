Madonna é vista pela primeira vez após ter sido internada na UTI

Madonna foi vista publicamente pela primeira vez na tarde deste domingo, 9, desde que foi internada na UTI por uma infecção bacteriana há duas semanas. Aos 64 anos, a Rainha do Pop estava passeando pelo centro de Nova York, onde mora desde a pandemia do coronavírus, segundo informações do site PageSix.

Fotos publicadas por fãs nas redes sociais mostram Madonna caminhando sob o sol de Nova York, vestida com shorts, camiseta, tênis, óculos escuros e chapéu. De acordo com o PageSix, ela estava acompanhada de uma amiga e “andando sem problemas, apesar de um pouco lenta”.

Segundo o empresário da cantora, Guy Oseary, Madonna foi encontrada no sábado, 24 de junho, inconsciente em sua casa e posteriormente teve que ser internada na UTI de um hospital privado em Nova York, chegando a ser entubada. A causa do mal súbito que atingiu a artista teria sido uma infecção bacteriana, de acordo com ele, mas a equipe médica previa uma “recuperação completa”.