Madonna é ‘maníaca por controle’, afirma sua filha Lourdes Leon

18 out 2021 às 20:11 • Última atualização 18 out 2021 às 20:55

A modelo e estilista Lourdes Leon, 25, revelou como é ser filha de uma das maiores estrelas da música pop, a cantora Madonna. Em uma entrevista recente à revista norte-americana Interview Magazine, a jovem usou o termo em inglês control freak para definir sua mãe.

Para se livrar das amarras financeiras, ela disse que se tornou independente ainda adolescente. “Minha mãe é uma maníaca por controle, e ela me controlou por toda a minha vida. Eu precisava ser completamente independente dela assim que me formasse no ensino médio”, disse Lourdes, que também reconheceu todo o privilégio de ser filha da Madonna.

“Não recebemos esmolas na minha família. Obviamente, cresci com privilégios extremos. Não há como negar isso. Mas acho que minha mãe viu todos esses outros filhos de pessoas famosas e disse: ‘Meus filhos não vão ser assim’. Além disso, sinto que se seus pais pagam pelas coisas, isso lhes dá uma vantagem sobre você”, afirmou.

Fruto do relacionamento de Madonna e com o bailarino e ator Carlos Leon, Lourdes é a primogênita da cantora. Ela contou que sua mãe não a deixa fazer quase nada que crianças gostam de fazer, como ver televisão e comer guloseimas: “A lista de coisas que eu não tinha permissão para fazer é interminável”. A modelo acredita, porém, que a educação rígida e os conselhos da mãe a ajudam a ser uma pessoa melhor.

“Ela me disse algo que realmente ficou comigo. Eu estava tão preocupada em ter uma vida decente e querer viver mais luxuosamente do que quando me formei e não estava ganhando muito dinheiro. Ela disse: ‘Lembre-se, essa m**** não é real. Não é sobre o dinheiro ou seu rosto ou o quão em alta você está. É sobre o que você está trazendo ao mundo e o que vai deixar para trás’.”

Lola disse que pensa muito sobre fama e pelo o que ela quer ser conhecida. “Como modelo, você está basicamente contando com sua aparência. Pode parecer muito opressor e causar muita insegurança. Obviamente, você não terá a mesma aparência durante toda a vida. Minha mãe insiste muito em me fazer pensar sobre o que quero ser conhecido além da minha aparência. Não é por isso que quero que as pessoas se lembrem de mim. Não é real.”

Sobre a sua relação com a música da Rainha do Pop, a estilista afirmou que cada vez mais reconhece a influência e poder de Madonna e do seu trabalho. “Sou cada vez mais capaz de reconhecer o quão influente e incrível essa mulher é, e como ela sempre foi poderosa para outras mulheres e à frente de seu tempo. Eu não compreendia isso totalmente até perceber a importância do empoderamento e o que significa ser mulher. Ela é provavelmente a trabalhadora mais esforçada que eu já vi. Eu não herdei isso, infelizmente. Eu herdei seus problemas de controle, mas não sua ética de trabalho”, brincou.

Na entrevista, Lourdes Leon contou ainda que gosta de ser modelo por vários motivos: o senso de estilo, a estética e o retorno financeiro. “Gosto de incorporar todas essas partes de mim mesma em meus projetos. Eu não sei como me sinto sobre atuar ainda. Eu acho que é sobre encontrar um papel que não estaria muito longe de quem eu já sou. Honestamente, os atores realmente me irritam e eu não posso ficar perto deles. Quanto à música, sei cantar. Eu simplesmente não me importo com isso. Talvez seja muito perto de casa”, concluiu.