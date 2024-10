Madonna e filhas vão ao show da Billie Eilish: ‘É bom sair de casa’

Madonna levou as filhas Estere e Stella, de 12 anos, para assistir ao show de Billie Eilish. O momento foi registrado pela cantora nas redes sociais na última segunda-feira, 21. Na legenda, ela escreveu: “É bom sair de casa”.

No Instagram, Madonna abriu um álbum de fotos do evento, com registros do show e do encontro com Billie nos bastidores.

Nos comentários, fãs e seguidores celebraram o encontro, além de apontarem o quanto as filhas da cantora cresceram. “Rainha em ir apoiar novos artistas, amamos ver isso”, comentou um. “Imagine fazer um show sabendo que a Madonna está te assistindo?”, questionou outro.

“Fotos lindas! E as meninas estão cada dia mais lindas”, disse uma seguidora. Alguns recados também pediram que as duas cantoras façam uma música juntas.