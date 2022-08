Cultura Madonna é a primeira mulher a entrar no Top 10 da Billboard em todas as décadas

A cantora Madonna se tornou a primeira mulher a emplacar álbuns no Top 10 da Billboard 200 em todas as décadas, desde os anos 1980. A conquista foi alcançada com o 8º lugar com Finally Enough Love: 50 Number Ones na atualização desta semana.

Segundo a Billboard, os outros nove artistas que apareceram no TOP 10 da lista em todas essas décadas são todos homens, sejam solos ou grupos.

Madonna estreou na Billboard 200 em outubro de 1984. Naquela década, ela figurou cinco vezes na seleção, que inclui títulos como Like a Virgin e True Blue.

Nos anos 1990, foram outras sete aparições, mais seis na primeira década de 2000 e quatro na de 2010. A atual classificação é a 23ª em que um CD dela aparece entre os 10 primeiros da lista. O número é significativo, mas conquistado normalmente apenas por homens.

Confira a lista completa de álbuns por década

1980 a 1989

Madonna

Like a Virgin

True Blue

Trilha sonora de Whos That Girl

Like a Prayer

1990 a 1999

Im Breathless: Music from and Inspired by the Film Dick Tracy

The Immaculate Collection

Erotica

Bedtime Stories

Something to Remember

Trilha sonora de Evita

Ray of Light

2010 a 2019

Sticky & Sweet TourMDNARebel HeartSenhora X

2020 a 2029

Finally Enough Love: 50 Number Ones