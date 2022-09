Cultura Macy Gray faz show intimista em SP antes do Rock in Rio

A cantora americana Macy Gray está em São Paulo para quatro apresentações. Dona de sucessos como I Try e Sweet Baby, Macy contou ao Estadão como serão seus shows no Blue Note, em um palco bem menor do que o Sunset do Rock in Rio, no qual ela sobe no domingo, 11.

“É um local íntimo, lendário, onde posso olhar os fãs nos olhos. São quatro shows. Então temos o desafio de tornar cada um deles único”, diz ela, sem dar pista sobre o repertório.

Para as apresentações, Macy convidou o trombonista capixaba Joabe Reis, de 30 anos, um dos principais músicos brasileiros de jazz. Ela, aliás, mostra que conhece a música brasileira. “Tenho ouvido muito Elza Soares.” A cantora diz que o hip-hop, o pop e rhythm and blues, gêneros que estão na música que ela faz, estão cada vez mais presentes na música brasileira. “Isso é lindo.”

Macy está prestes a lançar o álbum The Reset, previsto para chegar às plataformas digitais ainda este ano. “Ele é muito refrescante e musicalmente sofisticado, mas simples. Eu acho que as letras são super-relacionáveis. Queríamos algo que as pessoas pudessem sentir.”

SERVIÇO

Quando: Hoje (9) e sáb. (10), 20h e 22h30.

Onde: Blue Note. Av. Paulista 2.073, 2º andar.

R$ 880. tinyurl.com/macygrayemsp

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.