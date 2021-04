Macaulay Culkin e Brenda Song anunciam nascimento do primeiro filho

Macaulay Culkin, 40, anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a atriz Brenda Song, 33, nesta segunda-feira, 12. Dakota Song Culkin nasceu com 3,1 kg, às 13h10 do dia 5 de abril, em Los Angeles.

A notícia só foi revelada hoje à revista norte-americana Esquire. “Estamos muito felizes”, declarou o casal à publicação.

O filho do protagonista de Esqueceram de Mim recebeu o nome Dakota em homenagem a irmã de Macaulay. Ela morreu atropelada aos 29 anos, em 2008, em Los Angeles.

Brenda também é conhecida por seu trabalho como atriz. Na série Zack Zack & Cody: Gêmeos em Ação (2005), do Disney Channel, ela fez sucesso interpretando a personagem London Tipton.

O casal se conheceu durante as gravações do filme Changeland, na Tailândia, em 2017, e estão juntos desde então. No ano seguinte, o ator afirmou que planejava construir uma família com Brenda, durante uma entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience.