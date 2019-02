MAC anuncia lançamento de batom em parceria com Iza

A marca de maquiagem MAC anunciou em seu perfil brasileiro no Instagram que a cantora Iza lançará um batom exclusivo em parceria com a marca.

Iza foi à sede da marca em Nova York para tratar os detalhes do lançamento e ‘invadiu’ os stories do Instagram da MAC Brasil: “Eu tô super feliz em anunciar que eu e a MAC temos uma parceria incrível e daqui a pouquinho vai estar na mão de vocês um batom assinado por mim e desenvolvido em conjunto com essa marca maravilhosa”, vibrou.

A cor escolhida pela cantora para o batom MAC x Iza ainda não foi revelada pela cantora.