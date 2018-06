MAC abre inscrições para oficina de fotografia

Serão abertas nesta quinta-feira as inscrições para a oficina gratuita “Conexões Fotográficas”, que ocorrerá no dia 21 de junho, das 14h às 17h, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. Serão abertas 35 vagas, para maiores de 16 anos, e os interessados devem se inscrever até o dia 20 de junho no próprio MAC, localizado nas imediações do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi.

Com coordenação de Natália Tonda, a oficina “Conexões fotográficas” apresenta um breve panorama da fotografia brasileira, da moderna à contemporânea, e da fotografia expandida no campo das artes plásticas. É cativada uma reflexão da fotografia além do campo comercial, voltada para análise e discussão de ensaios fotográficos, questões técnicas e estéticas.

De acordo com Natália, o objetivo do encontro é apresentar artistas e trabalhos que possibilitem a compreensão da trajetória da fotografia brasileira e estabelecer suas conexões no campo das artes plásticas. A atividade é realizada por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), em parceria do MAC com o projeto Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som, da Secretaria de Estado da Cultura.

O MAC de Americana fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Informações pelo telefone 3408-4834 ou e-mail mac@americana.sp.gov.br.