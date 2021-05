‘Lupin’: Netflix divulga novo trailer e data de estreia da 2ª temporada

No dia 11 de junho, a novidade estará disponível para o público conferir no streaming - Foto: Divulgação

O sucesso da série Lupin está de volta. A Netflix divulgou nesta terça-feira, 11, o primeiro trailer completo da parte dois da produção francesa. As primeiras fotos dos bastidores já tinham sido liberadas nas redes sociais da plataforma.

Além disso, a Netflix revelou a data de estreia dos novos episódios. No dia 11 de junho, a novidade estará disponível para o público conferir no streaming.

Segundo a sinopse, a busca de Assane, interpretado por Omar Sy, por vingança contra Hubert Pellegrini, cujo nome do ator é Hervé Pierre, devastou a família do protagonista da trama.

Porém, agora, ele é um dos rostos mais procurados da França. Assane precisa de um novo plano para cumprir seu objetivo, mesmo que, para isso, tenha que se colocar em perigo.

A segunda temporada de Lupin conta com cinco episódios, todos dirigidos por Ludovic e Hugo Gélin. O seriado é inspirado no livro Arséne Lupin: O Ladrão de Casaca, do autor Maurice Leblanc. O sucesso da trama, no início do ano, fez a busca no Google pelo livro disparar em 4.336%, segundo levantamento feito pela Decode.

Na produção, Assane Diop é filho de um imigrante senegalês que se suicidou depois de ser erroneamente acusado de roubar um colar de seu ex-patrão, o patriarca de uma influente família parisiense. Desde então, o protagonista se empenha em um plano de vingança.