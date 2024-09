Lulu Santos se apresenta neste sábado no Rock in Rio 2024 - O Liberal

Cultura Lulu Santos se apresenta neste sábado no Rock in Rio 2024

O cantor Lulu Santos volta ao Rock in Rio para se apresentar neste sábado, 14. Ao todo, Lulu já passou quatro vezes pelo festival – inclusive na primeira edição, em 1985. Além do show do sábado, o músico também volta ao evento para cantar no Dia Brasil, dedicado apenas a atrações nacionais, no show Pra Sempre Pop ao lado de nomes como Jão, Luísa Sonza e Ivete Sangalo.

Lulu se apresenta com a turnê Barítono. Há uma semana, o cantor também levou a turnê para o Coala Festival no Memorial da América Latina, em São Paulo. Nas apresentações, o artista assume uma voz mais grave e faz uma passagem pelos principais sucessos da sua carreira. Ostentando o título de “hitmaker”, ele deve cantar faixas como Toda forma de amor, Tempos modernos e Apenas mais uma de amor. O músico não anunciou o setlist oficial do Rock in Rio, mas é possível ter uma ideia com base nas canções tocadas durante o Coala.

Setlist do Lulu Santos no Rock in Rio 2024:

– Toda forma de amor

– Um certo alguém / O último romântico

– Tudo azul / Assaltaram a gramática

– Caso sério (cover de Rita Lee)

– Tempos modernos

– Tudo bem

– A cura

– Apenas mais uma de amor

– Sábado à noite

– Aviso aos navegantes

– Já é!

– Assim caminha a humanidade

– Lua de mel / Sereia / De repente California / Como uma onda (Zen-surfismo)

– O descobridor dos sete mares (cover de Tim Maia)