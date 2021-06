Lulu Santos lança single ‘Hit’ de forma independente

Lulu Santos começou os trabalhos para lançar um novo EP com a veiculação da canção Hit. Como o nome sugere, e música tem alto teor popular, sem nenhuma pretensão inovadora, explorando as primeiras ideias sem grandes retoques harmônicas. Trata-se do reencontro em estúdio com o produtor Liminha, que trabalhou nos primeiros discos do cantor, nos anos 80. “Eu o conheço há 50 anos”, conta, sobre a amizade com o produtor. É também a estreia de Lulu na gestão dos próprios negócios.

Hit e as próximas canções serão lançadas pelo selo Pancho Sonido, que será administrado por Clebson Teixeira, marido de Lulu. “A única coisa que restava fazer era me autogerir. Nunca tive uma organização pessoal, nunca li um contrato até o final, mas já sei bem o que eu não quero mais”, disse o cantor.

O processo de criação de Hit se deu de forma muito rápida, talvez a mais veloz que já tenha sido produzida pelo artista. A ideia original veio em um sonho, como Lulu conta em um texto: “Foi acordando de uma soneca que a canção ‘dropou’: ‘Eu tive sorte na vida…’, era a frase em que estava pensando. O que me fez acordar, o afortunado que é ter encontrado o amor e por ele ser salvo… O resto veio caindo igual ficha, até o pensamento fechar com o refrão: ‘Você é meu maior hit…'”.

Lulu colocou a canção no violão em um corredor da boa reverberação de sua casa e, em menos de 30 minutos depois, postou a gravação de celular postada no IGTV. “Foi o menor tempo do ‘produtor ao consumidor’ que uma canção minha levou. Entusiasmado com o achado, conclui que precisava de uma realização que a melhor traduzisse e valorizasse.” Foi quando Liminha entrou no circuito.

Sobre a voz de Lulu, há alguma alteração perceptível de tom ou de timbre que a reportagem pergunta se não seria provocada pela alta compressão à qual os sons digitais são submetidos (mais do que os analógicos) para bloquear os exageros acústicos. “Não teve nenhum tratamento artificializador na voz, apenas um pouco no refrão. Minha voz baixou alguns tons mas está límpida.” O próximo single, Inocentes, deve ser lançado em breve até que o EP com as outras músicas inéditas seja anunciado. Um clipe rodado com roteiro de Lulu, direção e edição de Pietro Grassia e atuação de Leticia ‘Letrux’, Liminha e Clebson estava previsto para ser lançado no último domingo, 30.

Hit (letra)

“Eu tive sorte na vida

Isso não posso negar

Não quer dizer que foi fácil

É necessário remar

Às vezes contra a corrente

Às vezes é só boiar

E deslizar numa onda

Ate arrebentar

Na parada

Estive num naufrágio

E à deriva no mar

E foi num transatlântico

As voltas que a vida dá

Foi um sinal luminoso

Que acendeu seu radar

E um bote salva-vidas

Veio me salvar

Aha!

Você é meu maior HIT

Meu pote de ouro

Número um no meu paradão

Na boca do povo

O meu maior HIT

estacionado no topo

E quando toca no rádio do carro

E mais um estouro

(Alt.) Eu caio no choro

Ô-ô-ô”.