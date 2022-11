Lula e Pacheco prestam homenagem a Erasmo Carlos, morto hoje aos 81 anos

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma homenagem no Twitter ao cantor Erasmo Carlos, o Tremendão, que morreu na manhã desta terça, 22, no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, aos 81 anos de idade.

“Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas”, escreveu Lula em sua publicação. “Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente”, concluiu.

Formação e carreira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também se manifestou no Twitter sobre a morte do artista.

O político exaltou em sua publicação a formação de Erasmo Carlos e a sua importância para a história musical do País. “Professor de vários artistas de sua geração, marcou o rock nacional com seu talento, criatividade e seu lado humano. Em nome do Congresso Nacional, expresso meus sentimentos aos familiares, amigos e aos muitos fãs”, escreveu.

Erasmo Carlos havia sido internado anteriormente em outubro, com quadro de síndrome edemigênica e teve alta no início de novembro, de acordo com sua assessoria de imprensa, mas precisou ser hospitalizado novamente nesta manhã.