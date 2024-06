Lula diz que é da turma em que artista, cinema e novela não são ‘para ensinar putaria’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta quarta-feira, 19, que “é da turma em que artista, cinema e novela” não são “para ensinar putaria”. A declaração foi feita durante cerimônia de homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, para uma plateia de artistas, produtores culturais e fomentadores do cinema nacional.

“Eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é (sic) para ensinar putaria. É para ensinar cultura, contar história, contar narrativas, e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças coisas erradas. Nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Quem não quiser entender o que é arte, dane-se. Queremos muita arte, muita cultura”, afirmou o presidente.

Lula fez uma série de anúncios voltados para o setor cultural nesta quarta-feira. O presidente anunciou investimentos de R$ 1,6 bilhão para o setor audiovisual, o maior da série histórica. O montante será destinado à produção de filmes e séries brasileiras. Entre as ações, está o investimento em coproduções internacionais, no valor de R$ 200 milhões.

No âmbito do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), será feita a ampliação e modernização dos Estúdios Rio. O projeto prevê a construção de oito novos estúdios e modernização de outros oito, resultando na implantação de um centro de produção de padrão internacional, além de propiciar a criação de 7.800 empregos (2.500 diretos e 6.300 indiretos), segundo o governo federal.