Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Silvio Santos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou neste sábado, 17, por meio de Atos do Poder Executivo em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) luto oficial de três dias em todo o País a partir de hoje em sinal de pesar pelo falecimento de Silvio Santos. No documento, o artista é descrito como ex-apresentador de televisão e empresário brasileiro.

Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1). Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde agosto. O velório e sepultamento estão restritos à família.