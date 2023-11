Luiza Brunet faz acordo para pagar dívida de mais de R$ 600 mil no cartão de crédito

Luiza Brunet fez um acordo para pagar uma dívida no cartão de crédito, no valor de R$ 646 mil, com o Banco Bradesco. O processo judicial tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) desde junho deste ano.

Conforme o documento, ao qual o Estadão teve acesso, a empresária conseguiu um grande desconto para acabar com o débito. Ela se propôs a pagar duas parcelas em julho deste ano, à vista.

A primeira, de R$ 340 mil, dizia respeito ao valor de acordo entre as partes. A segunda, de R$ 27 mil, era referente aos honorários de sucumbência (remuneração do advogado da parte vencedora do processo). Quase 50% do valor original da dívida.

Ainda segundo o processo, a inadimplência do boleto nos prazos estipulados implicaria na perda do desconto. Em contrapartida, os advogados de Luiza pediam para retirar seu nome do Órgão de Proteção de Crédito no prazo máximo de até dez dias úteis a partir da data do pagamento.