Luiz Fernando Guimarães e marido celebram três anos de adoção dos filhos

O ator Luiz Fernando Guimarães e seu marido Adriano Medeiros celebraram na última sexta-feira, 28, três anos desde a adoção de seus filhos. Em publicação compartilhada pelo casal, os pais declararam o seu carinho às crianças Dante, 12, e Olivia, 10, que se tornaram parte da família em 2020.

“Hoje fazem exatamente 3 anos que nos apaixonamos e construímos essa família. Tijolo por tijolo”, escreveu Luiz. “Literalmente amor à primeira vista.” Para Adriano, a adoção “parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo, parece uma vida toda”.

Em 2022, os dois contaram no programa Conversa com Bial sobre como se tornaram pais. De acordo com eles, antes de trazer os meninos, Luiz e Adriano fizeram um curso de seis meses do Cadastro Nacional de Adoção. Além disso, tinham uma condição: que as crianças adotadas soubessem da orientação sexual dos pais.

“Hoje as crianças têm o poder de dizer ao juiz se elas querem ou não ter dois pais. Sentimos a necessidade de antes delas falarem se queriam ou não, que entendessem o que aquilo significava”, falou Adriano na ocasião.

Os filhos do casal, que são irmãos biológicos, saíram da Floresta Amazônica para a casa dos pais em 2020. Segundo a nova publicação de Luiz, os nomes Dante e Olivia foram escolhidos “de forma democrática, com votos dos pequenos”.