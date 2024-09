Luiz Bacci afastado: apresentador do 'Cidade Alerta' e Record se manifestam - O Liberal

Após a ausência do jornalista Luiz Bacci na edição desta quinta-feira, 5, no Cidade Alerta, sites de notícias especularam seu afastamento do jornal da Record TV. Ao contrário do que foi noticiado por alguns veículos, o apresentador negou que tenha sido afastado do programa e disse que sua falta teria sido causada por uma questão de saúde.

Em sua conta no Instagram, o jornalista negou o afastamento e acusou jornalistas de terem esquecido de ouvir todos os lados. “E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição desta quinta-feira, 5, por problema de saúde, insistiu na mentira”, escreveu o apresentador.

A Record TV, em nota ao Estadão, também negou que o jornalista tivesse sido afastado. “A informação não procede. O apresentador Luiz Bacci sofreu uma indisposição ontem e não pôde apresentar o Cidade Alerta. Nesta sexta-feira, 6, ele voltará a comandar o programa”, diz o texto da emissora.

De acordo com Bacci, o problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação. O apresentador disse ter passado por consulta médica ainda na noite de quarta-feira, 4, e que teria sido encaminhado para realização de exames. “O relatório médico e os comprovantes de que a solicitação para se afastar nesta quinta-feira partiu do próprio apresentador serão colocados à disposição da justiça”, diz Bacci em sua conta no Instagram.

Início do boato

De acordo com alguns portais de notícias, o apresentador teria sido afastado após, na edição de quarta, ter comentado a prisão da influenciadora, Deolane Bezerra. “A gente continua acompanhando esse desdobramento do caso da Deolane, né? Ainda há pessoas para serem presas e é o que eu digo, Brasil, é o que eu digo, é minha amiga, gosto dela, mas eu não sou polícia, eu não sou polícia para investigar, né?”, afirmou, durante o Cidade Alerta. “Se tiver feito algo errado, que pague por isso. Vou ficar triste, vou ficar decepcionado, mas que pague por isso. É assim que funciona”, completou o apresentador.

Além disso, segundo os veículos que noticiaram o afastamento de Bacci, outro ponto que teria sido motivador da punição ao apresentador seria sua relação com a Vai de Bet, empresa de apostas online. “A página do apresentador mantém contrato para divulgação da empresa e opera dentro da legalidade por meio de emissão de nota fiscal e recolhimento de impostos. O mesmo é aplicado em inserções na televisão. A equipe acompanha os desdobramentos da operação e torce para que tudo seja elucidado o mais rápido possível”, diz a publicação de Bacci.