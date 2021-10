Luísa Sonza tranquiliza fãs após ser vítima de assalto em São Paulo

14 out 2021 às 13:37 • Última atualização 14 out 2021 às 14:35

Luísa Sonza foi assaltada em uma farmácia, em São Paulo, na noite de terça-feira passada, dia 12. A cantora estava com amigos no local, depois de assistir o show da banda Melim, no Espaço das Américas, na zona oeste da capital. Os bandidos renderam o grupo, levaram o celular da artista e pertences das outras pessoas. Enquanto as amigas de Luísa tiveram algumas joias levadas, o segurança dela também perdeu uma corrente no assalto.

No Twitter, Luísa Sonza se pronunciou sobre o ocorrido: “passando para avisar vocês que está tudo bem! Eu e meus amigos estamos bem e está tudo ok. Ainda estou sem celular, mas é isso. Obrigada por toda a preocupação e carinho”.

Recentemente, a artista lançou a versão acústica da música Penhasco. A versão original está no álbum Doce 22 lançado em julho deste ano. O vídeo da canção acústica já possui mais de um milhão de visualizações e mais de 110 mil curtidas. Além disso, o disco já acumula mais de 150 milhões de streams.