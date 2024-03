Luísa Sonza não se arrepende de expor traição: ‘Se eu puder voltar, volto e falo’

Luísa Sonza não se arrepende de ter exposto a traição de Chico Moedas, seu ex-namorado, durante o programa Mais Você, da Rede Globo.

“Se eu puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais algumas coisas, eu volto e falo”, disse a cantora durante uma entrevista à Billboard Brasil, nos bastidores do Lollapalooza Brasil. A cantora falou sobre o episódio, destacando que, longe de se arrepender, ela até se divertiu com os memes gerados e a reação do público.

Na mesma entrevista, Luísa refletiu sobre sua disposição para se entregar nas relações, mencionando seu casamento com Whindersson Nunes aos 19 anos e o relacionamento com Chico Moedas. “Eu sou uma pessoa que se entrega para a vida”, afirmou, criticando a postura daqueles que evitam se entregar completamente.

Sobre as críticas que recebe, ela diz que se inspira no mantra “thank you, next”, de Ariana Grande, adotando uma postura de gratidão e preparação para seguir em frente, apesar dos desafios. Ela também expressou seu desdém por pessoas de “mau-caráter”, utilizando uma citação de Rita Lee em seus shows para evidenciar sua postura: “E vai se f***, brother. Não gosto de gente mau caráter não”, completou