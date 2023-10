Luísa Sonza diz que está ‘traumatizada’ após negar selinho de influenciador

Luísa Sonza foi “surpreendida” com presentes do influenciador Bruno Guilherme enquanto aguardava em uma van de transporte depois de um show em Florianópolis, Santa Catarina. O jovem já é famoso no TikTok pela brincadeira e conseguiu gravar um vídeo com a cantora.

No vídeo divulgado, a artista descobre que o presente contém uma garrafa de vinho e chocolate. Enquanto desembrulha a caixa, ela conversa com o influenciador: “Você é o que faz as coisas lá? Mas você é daqui?”.

Bruno explica que é de Curitiba e diz que foi para Floripa como convidado do evento em que ela se apresentou. Luísa conta que assiste os vídeos do influenciador e pede ajuda para abrir o presente. “Cara, amei muito”, diz quando vê o que tem dentro da caixa.

O tiktoker então arrisca a sorte: “Posso te fazer uma pergunta para encerrar? Você acha que esse presente merece um selinho?”. A cantora aparenta estar surpresa e responde: “Passada. Não, calma aí. Para me conquistar não é tão fácil assim, que eu estou toda traumatizada. Não estou tão fácil. Estou fechada para amores, mas eu adorei o vinho, já é o começo.”

Os dois concordam em “fechar o acordo” em um abraço. Assista ao vídeo aqui .

Namoro com Chico Moedas

Luísa Sonza terminou seu namoro com Chico Moedas, muso da canção Chico, em 20 de setembro, após revelar uma traição do influenciador no programa Mais Você, da TV Globo. No dia, a apresentadora Ana Maria Braga questionou se a cantora “desmanchou” o relacionamento e Luísa confirmou. A cantora leu um texto sobre a traição e chorou ao vivo.

O influenciador, de 27 anos, e Luísa, de 25, haviam assumido o relacionamento em julho. Ele ganhou projeção nacional após a declaração de amor em formato de bossa nova aparecer no disco mais recente da artista, Escândalo Íntimo.

Nesta semana, a cantora disse que pretende transformar a carta em que expôs a traição em uma nova música. Luísa concedeu uma entrevista ao canal da influenciadora Foquinha e, quando perguntada se pretende transformar a carta em canção, respondeu que “com certeza”. “Vocês veem a ponta do iceberg. Se vocês soubessem de tudo, tudo iria virar de cabeça para baixo”, declarou.